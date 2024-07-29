شهيد ومصابون في قصف للاحتلال شمال مدينة رفح

وطن: استُشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال، شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.