"الديمقراطية" تهنئ شعب فنزويلا بفوز الرئيس مادورو، وتحذر الولايات المتحدة وأذنابها من التدخل في شؤون البلاد

وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي أدت إلى نجاح الرئيس نيقولاس مادورو، بولاية ثالثة، بنسبة 51,2% حسب النتائج الرسمية للجنة الانتخابات في البلاد.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية فوز مادورو، انتصاراً لشعب فنزويلا، ولخياره السياسي والإجتماعي، وانتصاراً للطريق الذي شقه لفنزويلا البوليفارية، القائد الراحل أوغو تشافيز، فضلاً عن كونه فوزاً وانتصاراً للديمقراطية، وصندوق الاقتراع، الذي كان الرئيس مادورو، حريصاً على الدوام، الإحتكام إليه مع المعارضة، التي رهنت نفسها للخارج الأميركي.

وفي هذا السياق، أدانت الجبهة الديمقراطية التدخل السافر للولايات المتحدة في العملية الانتخابية في فنزويلا، كما أدانت تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يحاول أن يُلقي أجواء من الشك حول صحة العملية الانتخابية في فنزويلا ونزاهتها، بعدما ثبت له أن رجل الولايات المتحدة، ورئيس المعارضة، قد خسر السباق.



وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب جمهورية فنزويلا البوليفارية، ورئيسها نيقولاس مادورو، في صمودها في وجه العدوان الأميركي بأشكاله السياسية والاقتصادية، والأمنية، متمنية لفنزويلا السير على طريق العدالة الاجتماعية، ودعم الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال والاستقرار والازدهار في أميركا اللاتينية، وفي عموم الكرة الأرضية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



