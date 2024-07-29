شهيد بقصف للاحتلال على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

وطن: استُشهد مواطن وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال، جنوب مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قصفت منزلا في حي تل الهوى جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وفي السياق ذاته، نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا فيما يعرف بمنطقة "بلوك 12" في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.