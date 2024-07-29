المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: إعلان بكين يفتح الطريق أمام الوحدة ويدعو لحشد كل الجهود لترجمة ما تضمنه

وطن: أكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون أن إعلان بكين فتح الطريق أمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطالب كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية وقوى المجتمع المدني، العمل والضغط من أجل المباشرة في إجراءات تنفيذه على ارض الواقع.

كما أكد دعمه للمفاوض الفلسطيني في مواجهة كافه الضغوطات من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من كافه مناطق قطاع غزة وفك الحصار وإدخال كافة المساعدات وإعادة الإعمار واطلاق سراح أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال.



وجاء بيان المؤتمر كما وصل لوطن لأنباء كما يلي:



يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان:

في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، من قبل دولة الكيان الغاصب، بدعم واضح وصريح من الدول الاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبتخاذل وتواطؤ من النظام العربي الرسمي، جاء إعلان بكين الصادر عن القوى والفصائل الفلسطينية، والذى أكد على ضرورة تحقيق وحدة وطنية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة، في إطار منظمه التحرير الفلسطينية، وأكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وإنهائه، وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، مرجعيتها الإطار القيادي المؤقت، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافه، في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، حتى إنجاز مجلس وطني جديد وفقًا لقانون الانتخابات المعتمد، من أجل تعزيز الشراكة السياسية في تحمل المسئولية الوطنية، وتجاوز الإعلان الاشتراطات التي كان يضعها فريق السلطة لجعل الالتزام بها عقبة أمام أي اتفاق.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، ونحن نتابع باهتمام عالٍ وحرص على تكريس الوحدة الوطنية على قاعدة حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه ومواجهة الاحتلال وإعادة بناء (م ت ف) على أسس ديمقراطية وتمثيلية لكافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، لنؤكد على :

أولا: نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة العزة الصابر الصامد المثابر رغم كل الألم والمآسي والمجازر والترحيل، مازال صامدا ويشكل حاضنه شعبية لمقاومتنا الباسلة التي أعادت الكرامة لشعبنا ولقضيتنا والتي تقاتل في اقسى الظروف في مواجهة دولة الكيان، موقعة في صفوفه الخسائر البشرية والعسكرية والاقتصادية، وهروب مستوطنيه والهجرة المعاكسة، والتي أثبتت أن دولته أوهن من بيت العنكبوت، وكذلك نشيد بمقاومتنا الباسلة في الضفة الغربية ونطالبها بالمزيد من العمل والإسناد لدحر وإنهاء الاحتلال وندعو جماهير شعبنا في الشتات الى مزيد من الدعم والإسناد بكافة أشكاله لشعبنا في فلسطين المحتلة

ثانيا: ترحيبنا ودعمنا لإعلان بكين الذى يشكل بارقة أمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض ونطالب كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية وقوى المجتمع المدني، العمل والضغط من أجل المباشرة في إجراءات تنفيذه على ارض الواقع.

ثالثا: نؤكد دعمنا للمفاوض الفلسطيني في مواجهة كافه الضغوطات من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من كافه مناطق قطاع غزة وفك الحصار وإدخال كافة المساعدات وإعادة الإعمار واطلاق سراح أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال.

رابعا: نتوجه بالتحية والتقدير لكافة الأحرار في العالم والمتضامنين والمتضامنات مع شعبنا الفلسطيني ونناشدهم/نّ الاستمرار في هذا التضامن حتى تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا ونؤكد على أهمية استثمار الرأي الاستشاري لمحكمه العدل الدولية، الذى أكد على عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية والضغط على محكمة الجنايات الدولية لتقديم مجرمي الحرب وعلى رأسهم نتنياهو ووزير حربه إلى محكمة مجرمي الحرب المناسبة.

خامسا: نتوجه بالتحية والتقدير الى أخوتنا وشعبنا وأصدقائنا في محور المقاومة وجبهات الإسناد في كافة مواقع المجابهة ونعتز بصلابته ووحدته.

