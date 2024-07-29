ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39,363 شهيدا و90,923 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39,363 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90,923 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا، و93 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.