شهيد وجرحى في قصف الاحتلال لخان يونس

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف دوار أبو حميد شرق خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال المدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف حي الشيخ الناصر وسط المدينة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ جثامين 3 شهداء في حي الصبرة، جراء استهدافهم من قبل مدفعية الاحتلال قبل عدة أيام.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف زوارق الاحتلال الحربية ساحل المدينة.

وكثفت طائرات ومدفعية الاحتلال من قصفها على وسط قطاع غزة، وشنت غارة على مخيم البريج، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، وأرضا زراعية في محيط المطاحن جنوب في دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.