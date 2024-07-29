8 أيام من عدوان إسرائيلي عنيف على خان يونس.. وانتشار للأمراض في قطاع غزة

وطن: يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، لليوم الـ297، مُرتكباً مزيداً من المجازر بحق المدنيين، من خلال قصفه لمناطق عدّة من القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، أنّ مدينة خان يونس في جنوبي قطاع غزّة تتعرض لعدوانٍ إسرائيلي عنيف براً وجواً وبحراً، لليوم الـ8 على التوالي.

كذلك، استهدفت دبابات الاحتلال بالقذائف حي الشيخ ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

بالتزامن، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، وقفت المدفعية بالقذائف بلدة بني سهيلا والشيخ ناصر وبلدة القرارة أيضاً شرق مدينة خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ الاحتلال قصف بقذائف المدفعية مأذنة مسجد الرضوان في بلدة خزاعة شرقي خان يونس ودمّرها.

ووسط قطاع غزّة أيضاً، أشارت مصادر إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أرضاً زراعية عند محيط مفترق المطاحن جنوب مدينة دير البلح، وكذلك قصفت شرق المدينة.

وأيضاً، استهدف قصف مدفعي شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزّة، الدفاع المدني أكّد، في بيانٍ مقتضب، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ما زالت تتواجد في منطقة تل الهوا، جنوبي غربي المدينة، وتحديداً في محيط المستشفى الأردني، كاشفاً أنّها تقوم بعمليات حرقٍ للمنازل واختطاف وقتل للسكان.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة دلّول في محيط مسجد بلال في حي الزيتون في مدينة غزة. وطال القصف المدفعي منطقة غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 3 شهداء إلى مستشفى المعمداني بعد انتشالهم من قبل الأهالي في حي الصبرة، في إثر استهدافهم من قبل مدفعية الاحتلال، قبل عدّة أيام.

في السياق ذاته، استهدف قصفٌ مدفعي حي تل الهوى جنوبي مدينة غزّة.

وظهر أمس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39324 شهيد و90830 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أمراض جلدية

من ناحيته، أشار مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزّة، الطبيب حسام أبو صفية إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع ولا سيما بين الأطفال بسبب جرثومة تُصيب الجلد.

ولفت أبو صفية إلى أنّ "الالتهابات الجلدية تنتشر بين النازحين بسبب انعدام النظافة والتهوية والعلاج"، موضحاً أنّ من أعراض المرض إصابة الأطفال بارتفاع درجة حرارة الجسم، والبكاء المستمر، وعدم قبول الرضاعة أو الطعام.

وتابع أنّ "الحالات قد تتطور بدخول الجرثومة إلى الدم، والإصابة بتسمم وتعفن الدم، الذي قد يؤدي إلى الوفاة".

شلل الأطفال

في السياق ذاته، حذر المتحدّث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، من انتشار فيروس جديد يتسبب في شلل الأطفال في المحافظة الوسطى من قطاع غزّة.

وأوضح أنّ الفيروس مرتبط بتلوث مياه الصرف الصحي الناجم عن قصف الاحتلال، وأنّ وزارة الصحة تعمل مع "اليونيسيف" لمعرفة أسباب الانتشار.

وأكّد أنّ الوضع الصحي في المستشفى خطير بسبب تزايد حالات الأطفال المرضى، وتفاقم الأزمة مع انتشار الحشرات في الصيف.

10 آلاف طالب و400 معلم ارتقوا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيانٍ لها أنّ 10 آلاف طالب و400 معلم من قطاع غزّة، ارتقوا بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبيّنت الوزارة أنّ "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزّة، لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام"، متابعةً أنّه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يتمكّن 630 ألفاً من طلبة المدارس و88 ألفاً من طلبة الجامعات في القطاع من ممارسة حقّهم الطبيعي في الدراسة.