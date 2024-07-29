اقتحامات إسرائيلية لعدّة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، اقتحامات في عدّة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله والمنطقة الصناعية في مدينة البيرة، واعتقلت عدداً من الشبان عقب اقتحامها بلدة جيوس قرب قلقيلية، حيث أُفيد بانقطاع التيار الكهربائي.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب نابلس، ومدينة طولكرم شمالي الضفة، ومخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عناتا ومنطقة طبلاس في بلدة حزما ومخيم قلنديا، واعتقل الاحتلال الشاب الفلسطيني محمد درويش عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية.