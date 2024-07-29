مستوطنون يحرقون ويخطون شعارات عنصرية على مركبات المواطنين جنوب الخليل

وطن: أحرق مستوطنون، فجر اليوم الإثنين، مركبات للمواطنين وخطوا شعارات عنصرية على أخرى، قرب خربة قلقس جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وداهمت مركز البلدة الثقافي

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدة دورا، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت مركز شهداء دورا الثقافي، وقامت بتدمير محتوياته، والاستيلاء على صور ويافطات وتمزيق أخرى للأسيرين محمود ابو صالح، وراتب الحريبات، كانت قد حضرت من قبل أهالي البلدة والمعتقلين تمهيدا لاستقبالهما، حيث سيتم الافراج عنهم يوم غد من سجون الاحتلال بعد قضائهما 22 عاما في الأسر.

كما قام مستوطنون مسلحون باحراق وكتابة شعارات عبارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على عدد من مركبات في كراج لقطع المركبات يعود لعائلة سلهب في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.