مادورو يفوز بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة الفنزويلية

وطن: فاز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا بنيله 51,2% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد المجلس الوطني الانتخابي.

وقال رئيس المجلس الانتخابي إلفيس أموروسو ، إن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا نال 44,2% من الأصوات، وبذلك يفوز مادورو (61 عاما) بولاية رئاسية ثالثة من ستة أعوام.

وخاض السباق عشرة مرشحين، لكن المنافسة كانت تنحصر في الواقع بين مادورو، والدبلوماسي السابق غونزاليس أوروتيا (74 عاما) الذي حلّ بصورة مفاجئة محل زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.