عرابي: إسرائيل ليست جاهزة لحرب على لبنان وما يجري ابتزاز سياسي للأمريكي والفرنسي

-نتنياهو يحاول ترميم صورة التهشيم التي فرضتها المقاومة على الكيان.

-لا اعتقد ان اسرائيل جاهزة للحرب مع لبنان.

-إسرائيل تواجه معضلة استراتيجية كبيرة تولد حالة من الإرباك.

-انخفاض في وتيرة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية منذ الأمس، مما يدل على حالة الإرباك الكبيرة التي يعيشها الاسرائيلي.

-إذا شنت إسرائيل حربًا على لبنان، فهذا سيكون جنونًا، وستدفع ثمنًا باهظًا لم تألفه منذ 80 عامًا.

-إسرائيل اليوم تواجه معضلة ليست فقط مع لبنان، بل أيضًا مع اليمن ومع مشروع نهضوي عربي قومي يدعم جبهات المساندة.

-اللعب بالورقة الدرزية هو محاولة بائسة ويائسة من الكيان، وباءت بالفشل في مهدها

وطن: قال الزميل معمر عرابي إن التصريحات الإسرائيلية شهدت انخفاضًا منذ الأمس، لأن إسرائيل تدرك خطورة توسيع الحرب مع لبنان. فهي تعرف جيدًا أن المقاومة اللبنانية اليوم تختلف عما كانت عليه في عام 2006. أعتقد أن ما يقوم به الكيان الآن هو في إطار محاولات الضغط النفسي وربما ابتزاز الغرب والأمريكيين والفرنسيين. لا أعتقد أن إسرائيل ستقود حربًا كبيرة على لبنان، لأنها تعلم أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية عن الضربة التالية، وتدرك أن قدرات المقاومة كبيرة. أتوقع أن هذه الألاعيب التي يقوم بها نتنياهو هي جزء من استراتيجيته لشراء الوقت وبيع المزيد من الوهم.

وأشار عرابي خلال حديثه في لقاء تلفزيوني، إلى أن نتنياهو يحاول إصلاح الصورة المهشمة التي فرضتها المقاومة على هذا الكيان المصطنع. فمنذ 7 أكتوبر، فرضت المقاومة اللبنانية حزامًا أمنيًا كبيرًا. نحن نعلم أن المعنى الاستراتيجي للكيان قد سقط بالفعل. ويدرك نتنياهو أن قدرات المقاومة اليوم كبيرة، فهو معتاد على الحروب السريعة. أعتقد أن ما يقوم به هو محاولة بائسة لابتزاز فرنسا وأمريكا.

وتابع عرابي، نتنياهو يدرك ان المقاومة لديها ترسانة عسكرية كبيرة، اذا فكر بتدمير بيروت سيقابل بتدمير حيفا وومنشآته العسكرية والمدنية وأنها ستكون في مرميى نيران المقاومة.

تحدث الكيان عن أربع سيناريوهات للحرب على لبنان: الخيار الأول تأجيل الضربة للإعداد الجيد، الخيار الثاني ضربة محدودة، الثالث ضربة معتدلة، والخيار الأخير عدم الذهاب للحرب. هو الآن يروج لهذه الخيارات كاستراتيجيات للجيش الإسرائيلي. لذلك، أعتقد أن هذه ألاعيب من نتنياهو، لأنه يدرك أن قرار الدخول في حرب مع لبنان، وتحديد ما إذا كانت ستكون محدودة أم لا، ليس بيده. فهو يعلم أن رد المقاومة سيكون قويًا ومؤثرًا. لا أعتقد أن إسرائيل مستعدة لهذه الحرب، بل هي مجرد عملية ابتزاز. وإذا قرر الذهاب للحرب، فسيكون ذلك بتفكير لاتحمد عقباه، ولن يستطيع السيطرة على الضربة التالية.

وأكد عرابي أن الساسة الإسرائيليين في حالة مزايدة سياسية على بعضهم البعض لأسباب انتخابية وتطلعات اليوم التالي. ولكن يجب ألا نبالغ في الحديث عن خلافات بينهم بشأن موضوع لبنان والمقاومة، فهم متوحدون. هذا مجتمع فاشي يمارس الإبادة الجماعية، ومتفقون على الجرائم التي تحدث في غزة ولبنان. ومع ذلك، هم أسرى للمعضلة الاستراتيجية؛ حيث فرض حزب الله والمقاومة اللبنانية قواعد اشتباك جديدة ومتدحرجة. الإسرائيليون يدركون خطورة فتح حرب واسعة مع حزب الله والمقاومة اللبنانية، لكن كل طرف يزايد على الآخر. لذلك، أعتقد أن شن إسرائيل حربًا على لبنان سيكون ضربًا من الجنون، وسيكلفها ثمنًا باهظًا لم تألفه منذ 80 عامًا.

وأشار عرابي، إلى أن المقاومة فرضت معضلة استراتيجية هائلة أمام الإسرائيليين. فهم يدركون أنهم إذا ذهبوا إلى الحرب، سيخسرون أمام قدرات المقاومة اللبنانية، وإذا لم يذهبوا، سيواجهون "الوحش الكاسر" على حدودهم. شمال فلسطين المحتلة قد سقط فعليًا، وتبقى أن تكون المقاومة على أبواب حيفا. حزب الله تحدث كثيرًا عن اقتحام الجليل وتحريرها، لذا فإن الإسرائيليين يواجهون معضلة استراتيجية كبيرة. الذهاب للحرب سيكون مغامرة كبرى، وهذا يولد حالة من الإرباك لديهم. منذ الأمس، انخفض حجم التصريحات والتهديدات الإسرائيلية، وهذا يدل على حالة الإرباك الكبيرة التي يعيشها الإسرائيليون.

وقال عرابي إن إسرائيل تواجه اليوم معضلة ليست فقط مع لبنان، بل مع اليمن ومع مشروع نهضوي عربي قومي يمتد إلى جبهات المساندة. هذا التحول الكبير في العالم العربي وجبهات الإسناد غير مألوف لديهم.

وفيما يتعلق بمحاولة نتنياهو استمالة الورقة الدرزية، قال عرابي: "حاول نتنياهو اللعب بهذه الورقة، لكن الرد جاء من الميدان. كان رد الطائفة الدرزية والإخوة السوريين في الجولان المحتل عندما رفضوا استقبال نتنياهو وطردوا سموتريتش ردًا موحدًا. نحن نعلم أنهم إخوة عرب عروبيون قدموا الكثير من التضحيات، ليس فقط برفض الجنسية الإسرائيلية، بل أيضًا بالنضال وقضاء سنوات طويلة في سجون الاحتلال. لذلك، هذه المحاولة البائسة واليائسة من الكيان باءت بالفشل في مهدها.