شهداء ومصابون في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مُسّيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.