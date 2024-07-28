طوفان الأقصى" في اليوم الـ 297.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ297، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وفي أحدث عملياتها استهدفت كتائب القسام قوة تابعة لجيش الاحتلال متحصنة داخل أحد المباني، بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



فيما أعلنت سرايا القدس، "قصفها كيبوتس وموقع ناحل عوز العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل"، واستهداف مستوطنة "سديروت" ومستوطنات أخرى في غلاف غزة برشقة صاروخية.



وفي السياق، استشهد 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ297: