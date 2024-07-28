مصدر قيادي في المقاومة: اسرائيل ستطرح مقترحاً ينسف ما تم التفاوض عليه

وطن: أكّد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنّ حركة حماس، تعتقد أن لقاءات روما تأتي كجزء من مسلسل "المماطلة والتسويف (الاسرائيلي) لتحقيق مزيد من المكاسب".

وقال المصدر القيادي إنّ " اسرائيل ذاهبة باتجاه طرح مقترح جديد ينسف ما تم التفاوض عليه خلال الأشهر الستة الماضية ".

كما لفت إلى أنّه "من الواضح بعد لقاء روما أن إسرائيل ليست معنية بمسار التفاوض"، مضيفاً أنها "تريد تعزيز أنشطتها الاجرامية في غزة".

وأشار المصدر القيادي إلى أنّ اللقاءات في روما لم تحرز أيّ تقدم، في ظل طرح الوفد (الإسرائيلي) لشروط جديدة "لتعقيد التوصل الى اتفاق".

وكان موقع أكسيوس الأميركي قال، أمس السبت، إن الاجتماع في روما سيضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ويبحث اللقاء الرباعي أحدث مقترح إسرائيلي بشأن اتفاق محتمل يشمل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة.



المصدر: الميادين