الإعلام العبري: نتنياهو يدرس تعيين جدعون ساعر وزيراً لجيش الاحتلال مكان غالانت

وطن: يدرس رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، من منصبه، واستبداله برئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، بحسب ما أكّدت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب القناة "12" العبرية، فإنّ نتنياهو سيُجري مشاورات بشأن هذا الموضوع خلال العطلة الصيفية لـ"الكنيست"، والتي تستمر 3 أشهر.

وتحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أزمة جديدة في حكومة نتنياهو، بعد أن نشر غالانت بياناً قال فيه إنّه إصدر توجيهات لـ"الجيش" بشأن كيفية الرد على الحادثة في مجدل شمس، من دون إبلاغ نتنياهو.

وبعيد ذلك، دعا وزراء في حكومة الاحتلال إلى إقالة غالانت لأنّه يعمل "خارج نطاق صلاحياته".

وكان ساعر، قد أعلن استقالته من حكومة الاحتلال، في 25 آذار/مارس الماضي، بعد رفض نتنياهو طلب انضمامه إلى "كابينت الحرب".

وبشأن سبب استقالته، قال ساعر: "لا أستطيع تحمّل المسؤولية ما دام ليس لدي أيّ تأثير، ولم نأتِ إلى الحكومة من أجل تدفئة الكراسي".

وقال ساعر حينها إنّه على استعداد لتقديم "تنازلات" لإنشاء كتلة يمينية معارضة لنتنياهو، في ظلّ انتقاده الشديد لإدارة الحكومة للحرب على غزة، وفق ما ذكرت القناة "12".

يُذكر أنّ غالانت يقف مع "الجيش" في مواجهة السياسيين بقيادة نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، والاستراتيجية التي يتبناها رئيس حكومة الاحتلال.



المصدر: الميادين