نتنياهو يمنع مغادرة 150 طفلا من غزة للعلاج في الإمارات

وطن: قرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منع مغادرة نحو 150 طفلًا فلسطينيا مريضًا وجريحًا من جراء العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة، من أجل الحصول على العلاج في دولة الإمارات، بحسب ما أفادت به وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو قرر منع مغادرة الأطفال للإمارات التي كان من المفترض أن تتم يوم غد الاثنين، عبر قاعدة رامون الجوية التابعة لجيش الاحتلال في منطقة النقب.

وكانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان قد أشارت إلى أن قوات الاحتلال سبق أن أخّرت أو ألغت تنفيذ التزامات من هذا النوع في تجارب سابقة؛ في حين تحدثت مصادر مطلعة عن احتمال إقلاع طائرة تحمل 250 مريضًا وجريحًا من القطاع إلى الإمارات خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت مصادر في غزة، أن من يحتاجون للعلاج هم 100 ضعف هذا الرقم على الأقل، مشيرة إلى وجود 25 ألف تحويلة مطلوب سفرها إلى الخارج، مبينة أن عدد من غادر القطاع من المرضى والجرحى منذ بداية الحرب بلغ 5 آلاف فقط.

وكانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، قد تقدّمت بالتماس إلى المحكمة العليا (الإسرائيلية) في حزيران/ يونيو الماضي، يطالب بالسماح للمرضى والجرحى الذين يواجهون خطرًا على حياتهم، بالخروج من القطاع من أجل الحصول على العلاج اللازم.



