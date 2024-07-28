حزب الله يقصف تموضعات لجنود الاحتلال في مستوطنتي المنارة وشتولا

وطن: استهدف حزب الله، اليوم الأحد، تموضعات لجنود الاحتلال ونقاط انتشاره في مستوطنتي المنارة وشتولا، رداً على غارات ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاحتلال على البقاع وجنوب لبنان واستهدافه المنازل المدنية.

وأصابت المقاومة الإسلامية في لبنان تموضعات الاحتلال إصابةً مباشرةً، في مستوطنة المنارة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي، ما أدى إلى احتراقها وإصابة من فيها، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات الاحتلال على لبنان.

وأكدت مصادر في لبنان قصف هدف للاحتلال في "الجليل الغربي"، بنيران مباشرة من لبنان.

كما استهدفت المقاومة تموضعاً لقوّات الاحتلال ونقاط انتشاره في مستوطنة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة، وأصابت أهدافها بشكل دقيق.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط صاروخين في شتولا، إضافةً إلى إصابة مباشرة لمبنى واندلاع حريق في المكان.

تأتي هذه العمليات بعد قصف جيش الاحتلال خلال ساعات الصباح والليل سهل طاريا في البقاع وقرى شبريحا وبرج الشمالي وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا في جنوب لبنان.

إضافةً إلى ذلك، شنّت الطائرات التابعة لجيش الاحتلال غارات على بلدة العباسية جنوبي لبنان، ومحيط بلدة برج الشمالي، كما استهدفت بلدة الخيام بغارتين جويتين. وقد تسبب قصف الاحتلال في اندلاع حرائق وأضرار في ممتلكات المدنيين.



المصدر: الميادين