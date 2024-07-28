المقاومة تتصدى لتوغلات قوات الاحتلال وتستهدف تحشداته ومستوطنات غلاف غزة

وطن: شهدت المدن المختلفة في قطاع غزة، اليوم، اشتباكات ومواجهات خاضتها فصائل المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال، إضافةً لاستهداف تحشدات "جيش" العدو وآلياته، وقصف مستوطنات الغلاف.

وفي شمالي قطاع غزة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن دكّ "قوات الاحتلال المتوغلة في محيط الكلية الجامعية، جنوبي مدينة غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، لمرتين هذا اليوم، كما أكدت القسام تمكن مجاهديها من "استهداف قوة راجلة تايعة لجيش الاحتلال بعبوة رعدية، مضادة للأفراد"، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي حي تل الهوا، جنوبي مدينة غزة، أعلنت القسام تمكن مجاهديها من استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال متحصنة داخل أحد المباني، بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند للاحتلال من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وفي وسط القطاع استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام غرف قيادة الاحتلال، في محور نتساريم، بصواريخ رجوم قصيرة المدى، كما جاء في بيان صدر عنها.

كما أعلنت القسام عن "دك القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون".

سرايا القدس تقصف تحشدات الاحتلال وتستهدف مروحية

وأعلنت سرايا القدس سرايا قصفها "بقذائف الهاون وصواريخ (107) جنود وآليات جيش الاحتلال في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم"، وبقذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات الاحتلال "المتوغلين في محيط صالة ريم جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة".

كما استهدفت "طائرة مروحية للاحتلال بصليات من الرصاص من سلاح رشاش خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة بمحور التقدم شرقي خانيونس".

وفي الجنوب، استهدفت السرايا "رافعة عسكرية للاحتلال، ومحيطها بمنطقة الزنة في محور التقدم شرقي خانيونس، بوابل من قذائف الهاون الثقيل"، وأكدت هبوط طائرة مروحية للاحتلال في المكان، لإجلاء الجنود القتلى والمصابين بعد احتراق الرافعة ومحيطها.

إضافةً إلى ذلك، قصف المقاومون "بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في مقبرة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس".

وأعلن الإعلام الحربي في سرايا القدس، "قصفها كيبوتس وموقع ناحل عوز العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل"، واستهداف مستوطنة "سديروت" ومستوطنات أخرى في غلاف غزة برشقة صاروخية.

كذلك، أفاد الإعلام العسكري في كتائب القسام، بتمكن المقاومين من "استهداف قوة هندسة راجلة تابعة لجيش الاحتلال بعبوة، رعدية، مضادة للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع".

كما نشرت كتائب القسام، اليوم، مشاهد سابقة لتصديها "لجنود وآليات الاحتلال في محور التوغل شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع".

وفي السياق، أقرّ "جيش" الاحتلال، اليوم الأحد، بمقتل جندي في صفوفه، وذلك بعد نحو أسبوع على إصابته بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف "الجيش" أنّ القتيل هو رقيب من لواء "غفعاتي". وكان القتيل قد أُصيب في الـ20 الشهر الحالي، من جراء استهداف بقذيفة مضادة للدبابات في رفح.

وبهذا، يرتفع عدد القتلى في صفوف "جيش" الاحتلال إلى أكثر من 690 جندياً وضابطاً، منذ بداية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 330 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية، ووفقاً للأرقام التي أوردها الإعلام العبري.



المصدر: الميادين



