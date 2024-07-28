شهداء وجرحى في قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة

وطن: أفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين في مدينة خان يونس ومحيطها جنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، وصلوا إلى مسشتفى ناصر الطبي.

وقالت مصادر صحفية، إن مدفعية الاحتلال قصفت أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوا.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بناية لعائلة دغمش في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة شمال غرب مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال نسف مبان سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من المكان، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، وإطلاق النيران تجاه منازل وممتلكات المواطنين..