ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39,324 شهيدا و90,830 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39,324 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90,830 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا، و241 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.