الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 6 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله والبيرة، وجنين والقدس، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (9845)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.