الاحتلال يعتقل مواطنَيْن من اليامون وصوريف شمال غرب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنًا من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ومواطنًا ثانٍ من بلدة اليامون غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف واعتقلت الشاب أسامة الحافظ (21 عاما)؛ بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، كما فتشت عدة منازل عرف من أصحابها: رياض ولؤي محمود صويلح.

وداهم جيش الاحتلال بلدة اليامون واعتقل الشاب محمد حسين لطفي اللبدي؛ بعد أن داهم منزله وفتشته، كما داهم منزلي المواطنين زيد محمد فريحات ورأفت حفظي فريحات.

واقتحم الاحتلال بلدات وقرى السيلة الحارثية ويعبد وعرابة ورمانة وزبوبا ونزلة زيد، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.