مقتل جندي من جيش الاحتلال متأثرا بجراحه التي أصيب فيها في غزة

وطن: وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه التي أصيب فيها خلال عمليات الجيش في جنوب قطاع غزة.

وقالت "القناة 12" العبرية إن الجندي يوناتان أهارون غرينبلات كان ضمن فوج "شاكيد" التابع للواء جفعاتي، وقتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة في 20 تموز/ يوليو الجاري في معركة بالجنوب.

وأضافت "كان أهارون يبلغ من العمر 21 عامًا، وتم إرسال رسالة إلى عائلته، وتمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد مقتله".

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 689 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.