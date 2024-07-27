طوفان الأقصى" في اليوم الـ 296.. المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال وحرب الإبادة تتواصل في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ296، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وتواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في أكثر من محور في القطاع، وتقصف المستوطنات الإسرائيلية.



وفي أحدث عملياتها، استهدفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوا في مدينة غزة.



فيما أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة تابعة لجيش الاحتلال من دون طيار من نوع "إيفو ماكس" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق خان يونس.



وأعلنت الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39258 شهيداً و90589 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ296:



