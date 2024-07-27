شهيدان في قصف للاحتلال على خان يونس

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط المسجد الإندونيسي بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وقد تم نقل جثمانيهما إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.