العراق يدين مجزرة الاحتلال في دير البلح

وطن: أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه المجزرة تعد استمرارا للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال ضد المدنيين العزل، مؤكدة وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار الاحتلال في عملياته العدوانية متجاهلا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعت وزارة الخارجية العراقية جميع الدول إلى الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإجرامية والتصعيد العسكري، والعمل بشكل جاد في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والامتثال للقوانين الدولية.



