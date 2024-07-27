الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": ما حصل في طولكرم حادث مؤسف ولا ينبغي أن يتكرر أبدا

وطن: أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن ثقته بأن ما حدث في طولكرم أمس بين أجهزة الأمن وعدد من المواطنين قد ينسحب إلى مناطق أخرى، وليس إلا حادث مؤسف لا ينبغي أن يتكرر أبدا.



ودعا "فدا" في بيانٍ وصل وطن نسخة منه للتحلي بالمسؤولية وأعلى درجات ضبط النفس.



وأكد على أن التناقض الرئيسي يجب أن يبقى مع المحتل الغاصب، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو السلم الأهلي الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانتنا الوحيدة للانتصار.