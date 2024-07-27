حزب الله ينفي ادعاءات الاحتلال باستهدافه مجدل شمس في الجولان السوري المحتل
27.07.2024 08:18 PM
وطن: نفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.
وفي بيان لها، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق، نافيةً نفياً قاطعاً كل الادعاءات بهذا الخصوص.
وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، قد نفى نفياً قاطعاً استهداف الحزب لبلدة مجدل شمس.
المصدر: الميادين