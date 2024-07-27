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حزب الله ينفي ادعاءات الاحتلال باستهدافه مجدل شمس في الجولان السوري المحتل

27.07.2024 08:18 PM
حزب الله ينفي ادعاءات الاحتلال باستهدافه مجدل شمس في الجولان السوري المحتل

وطن: نفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏الإعلام الإسرائيلية ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

 

وفي بيان لها، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق، نافيةً نفياً قاطعاً كل الادعاءات بهذا ‏الخصوص.‏

 

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، قد نفى نفياً قاطعاً استهداف الحزب لبلدة مجدل شمس.

 

المصدر: الميادين 

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