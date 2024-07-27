حزب الله ينفي ادعاءات الاحتلال باستهدافه مجدل شمس في الجولان السوري المحتل

وطن: نفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏الإعلام الإسرائيلية ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وفي بيان لها، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق، نافيةً نفياً قاطعاً كل الادعاءات بهذا ‏الخصوص.‏

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، قد نفى نفياً قاطعاً استهداف الحزب لبلدة مجدل شمس.

المصدر: الميادين