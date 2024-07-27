شهيد ثان برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وطن: استشهد شاب وأصيب آخرون، بينهم ثلاث إصابات وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس، للمرة الثالثة مساء اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، باستشهاد الشاب علي بسام حشاش (24 عاما) برصاص الاحتلال في المخيم، وإصابة 22 آخرين.

وذكر مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم للمرة الثالثة مساء هذا اليوم، ونشرت قناصتها على البنايات المرتفعة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، أسفرت عن استشهاد الشاب حشاش جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

وكان الفتى لؤي محمد مشة (17 عاما) استشهد، واصيب آخرون، في وقت سابق من مساء اليوم، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل مخيم بلاطة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 591 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم 143 طفلا، بحسب وزارة الصحة.