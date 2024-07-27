حزب الله يشنّ هجمات مكثفة منذ الصباح على مواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة

وطن: أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال، أحدهم جروحه خطرة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مستوطنة "المنارة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وأصدر الإعلام الحربي في حزب الله بياناً أكّد فيه استهداف ‏المقاومة الإسلامية منظومةً فنيةً تجسسيةً، في موقع "المنارة"، وانتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيطها، بالمسيرات الانقضاضية، وأنّ المقاومين حققوا إصابات مباشرة وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، قبل أن يعودوا ويستهدفوا مبنى يتموضع فيه عدد من الجنود، في المستوطنة نفسها.

وفي 3 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة عن قصفها كل من، مرابض مدفعية الاحتلال في "الزاعورة"، ‏ومقر قيادة لواء حرمون في ثكنة "معاليه غولاني"، بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا، واستهدافها لثكنة "‏راميم" (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان.

وأتت هذه الاستهدافات الأخيرة، دعماً للشعب الفلسطيني، وإسناداً لمقاومته، و"رداً على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة كفركلا"، كما جاء في البيانات الصادرة عن الإعلام الحربي في حزب الله. ‏

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها "التجهيزات ‏التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية". وأطلق من لبنان أكثر من 100 صاروخ في اتجاه "إصبع الجليل".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال، قبل رصد إطلاق صليات صواريخ في اتجاه مستوطنة "كريات شمونة" ومحيطها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق اليوم، تنفيذها عدداً من العمليات على مواقع للاحتلال متعددة.

واستهدفت نقطة "الجرداح"، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام"، وشنّت هجوماً جوياً عبر سرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع ضباط ‌من قوة مدرعات ‏وجنوده، تمركزت مؤخراً شمالي ثكنة "يفتاح"، وأصابت خيمهم وأوقعت فيهم إصابات ‏مؤكدة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية أشارت سابقاً إلى أنّ "جيش" الاحتلال يخسر في كلّ يوم مستوى جاهزيته في الجبهة الشمالية، في مقابل المقاومة في لبنان.

وحمّلت القيادة السياسية "الإسرائيلية" مسؤولية ما وصلت إليه الجبهة الشمالية، وتهجير مئات آلاف المستوطنين من الشمال، مشيرةً إلى أنّ "القرار بشأن مستقبل الحرب في الشمال مع حزب الله ليس عسكرياً، وإنّما هو سياسي".