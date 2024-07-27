تحديث| شهيد و 9 إصابات جراء قصف الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال، مساء اليوم السبت مجموعة من المواطنين في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقمه نقلت مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، بعد ان استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في المخيم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

يتبع...