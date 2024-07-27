الاحتلال يقتحم علار شمال طولكرم ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة علار، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها وسط عمليات تفتيش وتمشيط في الاراضي ومحيط المنازل والمحال التجارية، كما أوقفت الشبان ودققت في هوياتهم واخضعتهم لتحقيق ميداني.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين واجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب، عرف من اصحابها مجاهد عسراوي وخالد نبيل وحاتم شديد.

واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة منازل ومحلات تجارية.