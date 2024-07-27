ثلاثة شهداء في المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.