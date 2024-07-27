ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39258 شهيدا و90589 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39258 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90589 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 41 شهيدا، و103 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ان قوات الاحتلال ارتكبت اليوم، مجزرة بمدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح نتج عنها 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، بينهم حالات خطيرة.

وبينت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.