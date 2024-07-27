"حزب الشعب" ينعى الأسير القيادي أبو عره ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مئات الأسرى في سجونه

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني الأسير القيادي مصطفى محمد أبو عره (63 عاماَ - من بلدة عقابا بمحافظة طوباس) والذي استشهد مباشرة بعد نقله في حالة الخطر من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا"، جراء تدهور وضعه الصحي.

وفيما تقدم الحزب من عائلة الأسير الشهيد أبو عره ومن حركة (حماس) بالتعزية والمواساة، وحمل إدارة سجون الاحتلال وأجهزته الفاشية المسؤولية عن استشهاده، وعن مئات الأسرى الذين اعتقلوا واستشهدوا قبل وبعد السابع من أكتوبر 2023، نتيجة التعذيب والتنكيل أو الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير أي رعاية لهم، إضافة إلى ممارسة جريمة الإخفاء القسري.

وختم الحزب بيانه الذي وصل وطن، بالتأكيد على ضرورة تعزيز وحدة وتلاحم شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته وقواه، وعلى الوفاء لتضحياته وصبره ومعاناته.