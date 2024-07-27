لبنان: المقاومة تستهدف نقطة "الجرداح" وموقع "مسكاف عام" وتحقق إصابات مباشرة

وطن: أعلنت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، أن مقاتليها استهدفوا نقطة "الجرداح" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما ذكرت في بيان آخر، استهدافها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابات مباشرة، ضمن إطار دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.

و استهدف جيش الاحتلال صباح اليوم أطراف بلدة العديسة، بقصف مدفعي، وسمعت أصوات انفجارات، ودوي صفارات الإنذار، في مستوطنات الجليل الغربي.

وأمس، نفّذت المقاومة عدداً من العمليات، ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية، واستهدفت فيها المنظومة الفنية في ‏موقع "راميا" بصاروخ موجّه وحققت فيها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها، إضافةً إلى استهداف مُجاهديها تحركاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي داخل موقع "حدب يارون" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، أيضاً.

وأوردت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ حزب الله، يشنُ منذ ساعات الصباح الأولى، "قصفاً مستمراً على جبهة الشمال" من الأراضي المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه طائرة من دون طيار عبرت من لبنان إلى "المياه الاقتصادية".