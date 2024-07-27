قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية شرق نابلس

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في بلدتي بيت فوريك وسالم، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك العسكري بكلا الاتجاهين، ومنعت الدخول والخروج من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، منذ ساعات فجر اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرية سالم، وفرضت إغلاقا على القرية منذ الخامسة فجرا حتى العاشرة صباحا، وعادت وفتحت المداخل باستثناء الطريق الموصل لقرية بيت فوريك.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة محلات تجارية على مدخل القرية، واستولت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، كما نشرت قوات كبيرة في سهل القرية الغربي وطردت رعاة الأغنام من المنطقة.