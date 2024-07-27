المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14: ملاحقة المقاومين انقلاب على إعلان بكين.. ارفعوا أيديكم عن رجال المقاومة

وطن: قال المؤتر الشعبي الفلسطيني، أمس الجمعة، إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية باقتحام مستشفى د. ثابت ثابت، ومحاولة اعتقال المقاوم الجريح أبو شجاع المطارد من جيش الاحتلال، هو الدليل الساطع بأن هذه السلطة ماضية وممعنة في التنسيق الأمني، ضاربةً بعرض الحائط طموحات شعبنا بالوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية والتصعيد العسكري ضد شعبنا في الضفة الغربية.

واضاف المؤتمر في بيان وصل وطن، بأنه ورغم الأجواء الايجابية لدى أبناء شعبنا بعد إعلان التوافق والمصالحة في بكين، تقدم أجهزة أمن السلطة على ما عودتنا عليه من مطاردة وملاحقة للمناضلين الأبطال الذي يحملون دماءهم على أكفهم دفاعًا عن الوطن ومؤازرة لصمود شعبنا في قطاع غزة البطل.

وتابع المؤتمر بأن احتضان الجماهير للمقاومين وتصديهم لهذه الاجهزة وافشال اعتقالهم لابي شجاع لهو التاكيد الساطع بان الحاضنة الشعبية للمقاومة هي الركيزة الاساسية لنجاح المقاومة وتحقيق النصر . وأن ما يهدف إليه هو وأد شعلة الكفاح والانصياع لاملاءات حكومة الاحتلال بحصر مهمة السلطة في الجانب الأمني.

واستنكر المؤتمر الشعبي سلوك الأجهزة الأمنية، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفع الصوت عاليًا لوقف هذا التغول الأمني على الشعب والمقاومة والذي يشكل عقبة أمام تنفيذ إعلان بكين، الذي أكَّد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال كما يؤدي لتعميق الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب الواحد ويشكل خدمة مجانية لسياسات الاحتلال ومستوطنيه الجبناء.