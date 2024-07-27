الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من كفر راعي جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة شبان من بلدة كفر راعي جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر راعي، واعتقلت الشبان يزيد بسام ملحم، ومحمود صايل ملحم، ومجدي فايز صبيح، بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت الشقيقين أيسر وضياء أمين ملحم أثناء تواجدهما داخل أراضي الـ48 .

وفي سياق متصل، قال رئيس البلدية وليد يحي، إن مواطنين عثروا، اليوم، على الشاب فادي صوالحة الذي اختطفته قوات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي بعد اقتحامها البلدة، حيث كان مربوطا إلى شجرة في أحراش بلدة يعبد قرب مستعمرة "دوثان"، حيث تم التكنيل به والاعتداء عليه بالضرب، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.