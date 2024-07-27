شهداء وجرحى في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على أرض زراعية فارغة في منطقة ارميضة شرق بني سهيلا شرق خان يونس.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا وأرضا زراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 5 شهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال أمس منزل عائلة اليمني في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خوصة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وطالب جيش الاحتلال، صباح اليوم، سكان مناطق جنوب مدينة خان يونس وهي أحياء (المنارة، السلام، الحشاش، مصبح، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان وجورت اللوت) بالإخلاء والتوجه فورا، غربا نحو ما يزعم أنها "مناطق إنسانية آمنة".