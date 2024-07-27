الأمم المتحدة: 180 ألف نازح من خان يونس خلال 4 أيام

وطن: أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال 4 أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الأعمال العدائية المكثفة الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر من 9 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة".

وأضاف أن "نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، في حين لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس".

وقال شهود وعناصر إنقاذٍ إن معارك عنيفة استمرت أمس الجمعة حول شرق خان يونس، حيث أفاد الدفاع المدني أن القصف أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك منطقة أُعلن سابقا أنها آمنة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.