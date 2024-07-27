فصائل المقاومة استهدفت قاعدة كونيكو الأميركية بالصواريخ

وطن: أكّدت مصادر ميدانية أنّ فصائل المقاومة استهدفت القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" الغازي بصلياتٍ صاروخية، لمرتين خلال ساعات الفجر الأولى، اليوم السبت.

وكانت مصادر قد أفادت بسماع دوي أصوات انفجاراتٍ في ريف دير الزور الشرقي، موضحاً أنّ الانفجارات سُمعت في محيط القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز.

المصادر الميدانية شدّدت على أنّ الصواريخ أصابت القاعدة الأميركية، مُضيفةً أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في القرى المحيطة بها.

وأوضحت المصادر أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفذها الطيران الأميركي، استهدفت حي الجورة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وفي الشأن ذاته، أكّدت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية تعرّض القاعدة لقصفٍ بالصواريخ، ناقلةً عن مصادرها أنّ "الطيران المروحي الأميركي حلّق في أجواء المنطقة بعد الاستهداف، وأنّ القوات الأميركية أطلقت قنابل ضوئية في سماء حقل غاز كونيكو".

يُذكر أنّ القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد"، في الأنبار غربي العراق، قد تعرّضت إلى استهدافٍ، ليل الخميس، حسبما أكّدت مصادر ميدانية للميادين.

وكانت ذات المصادر أفادت بسماع دوي أربعة انفجارات داخل الجناح الأميركي في القاعدة، كاشفةً أنّ أنباءً تحدثت عن وقوع هجومٍ مزدوج عبر طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ.

يُشار إلى أنّ قواعد للقوات الأميركية في سوريا والعراق، تعرّضت إلى هجماتٍ استهدفتها بشكلٍ مباشر، خلال الأيام الأخيرة، في تجددٍ لاستهدافها، بعد أنّ كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد خفّضت من عملياتها خلال الأشهر الأخيرة، والتي كانت قد أطلقتها استكمالاً لنهجها في مقاومة الاحتلال الأميركي في المنطقة، ورداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزّة.

المصدر: "الميادين"