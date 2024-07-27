عقب استشهاد الأسير أبو عرة.. الهيئة المستقلة تدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لتوفير الرعاية الصحية للأسرى

وطن: تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة الأسير مصطفى محمد أبو عرة (63 عاماً) من بلدة عقابا بمحافظة طوباس، الذي أعلن عن استشهاده هذا اليوم 25 تموز 2024 بعد أن نقلته سلطات الاحتلال من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا نتيجة تدهور حالته الصحية في السجن.

تدين الهيئة بشدة تعمد حكومة الاحتلال منع العناية الطبية الواجبة عن الأسير أبو عرة ما أدى إلى استشهاده، علما أنه رجل كبير في السن ويعاني من المرض وبحاجة للرعاية الطبية المستمرة.

وتتبع "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال سياسة ممنهجة في حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمن فيهم الأسرى المرضى من متطلبات الحياة الضرورية بما في ذلك العناية الطبية الواجبة، الأمر الذي يُعد أحد أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وقد ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.

إن وفاة الأسير أبو عرة هي حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتجويع الممنهج خاصة منذ أكتوبر الماضي، بما يهدد حياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية. استباحت إسرائيل الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى العزل وذلك كله بدافع الانتقام والثأر.

وباستشهاد أبو عرة يرتفع عدد الأسـرى والمعتقلين الذين أعلن رسمياً عن استشهادهم في سجون الاحتلال إلى 19 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة في حين يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء عدوانه المدمر قبل عشرة شهور.

وتدعو الهيئة المستقلة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقًا للقوانين الدولية، كما تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف وفاة الأسير أبو عرة ومحاسبة المسؤولين عن تعمد حرمان الأسرى من الرعاية الطبية الواجبة.