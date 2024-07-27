المقاومة تستهدف حاجزي بيت فوريك والجلمة في نابلس وجنين

وطن: أطلق مقاومون فجر اليوم السبت، وابلا من الرصاص صوب حاجزي بيت فوريك شرق نابلس والجلمة العسكري شمال مدينة جنين.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- كتيبة نابلس، تنفيذها عملية إطلاق نار بالتعاون مع "كتائب شهداء الأقصى"، مستهدفةً "جيش" الاحتلال على حاجز بيت فوريك، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس.

وفي السياق، استهدف مقامون حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين، بوابلٍ كثيفٍ من الرصاص.

وفي وقتٍ سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقريرٍ رسمي أنّ حوادث إطلاق النار في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 330% في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2022 وحزيران/يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها بين عامي 2019 و2021.