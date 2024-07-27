5 شهداء في قصف استهدف منزلا شمال مدينة رفح

وطن: استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة المصري في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.