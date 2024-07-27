إصابات بقصف وإطلاق نار في خان يونس ومخيم النصيرات

وطن: أصيب عدد من المواطنين بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال المروحي لمنزل غرب مخيم النصيرات، كما أصيب آخرون بجروح إثر إطلاق النار صوب منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.