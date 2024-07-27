حزب الشعب يدين اقتحام الأجهزة الأمنية لمستشفى طولكرم وملاحقة أحد المقاومين والاعتداء على المواطنين

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته لاقتحام قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، واستخدامها القوة في محاولتها لاعتقال المقاوم المطارد "محمد جابر أبو شجاع" الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى المذكورة، وكذلك استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين العزل.

وقال حزب الشعب في بيان له مساء اليوم الجمعة وصل لوطــن نسخه عنه، إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدين فيه هذا العمل من قبل الأجهزة الأمنية ويطالب بالكف عن هذه الممارسات المتكررة بأشكال مختلفة، يؤكد رفضه وإدانته لإطلاق النار نحو أفراد الأمن الفلسطيني ومقراتهم .

وطالب الحزب الحكومة الفلسطينية وأجهزتها بالتوقف عن ملاحقة المواطنين ومنهم المقاومين للاحتلال، والتحقيق في عملية اقتحام المستشفى والاعتداء على المواطنين، واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الدم الفلسطيني وحماية السلم الأهلي وتعزيز وحدة شعبنا، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وتستهدفه، وعدم تعريض مؤسساته الرسمية وغير الرسمية لأي مساس من أية جهة كانت.