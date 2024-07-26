"الصحة العالمية" ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".

وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب.