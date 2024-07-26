الاحتلال يقتحم سنجل ويعتقل 3 مواطنين ويداهم منازل ويصادر مركبات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين واعتقلت 3 منهم، وصادرت مركبات.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت بالضرب كذلك على عدد من الشبان، ما أدى لوقوع إصابات بجروح وبالاختناق، نقلت إلى المركز الطبي في البلدة لتلقي العلاج.

وذكر أن الاحتلال داهم منزلين في سنجل وحولهما لثكنة عسكرية، وأخضع من فيهما للتحقيق، قبل أن يعتقل 3 مواطنين، هم: سامي شبانة، وقصي شبانة، وابراهيم شبانة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن جيش الاحتلال صادر خلال اقتحام البلدة 10 مركبات.

ويقوم جيش الاحتلال منذ مساء أمس الخميس، بعمليات اقتحام متكررة لسنجل، يتخللها إغلاق مداخل البلدة ونصب حواجز عسكرية في طرقاتها، وتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وبحسب رئيس بلدية سنجل، فإن جيش الاحتلال يواصل منذ نحو 40 يوماً اقتحام البلدة بشكل متكرر على فترتين صباحية ومسائية بهدف فرض واقع عسكري جديد، يتسنى للمستعمرين بموجبه أن يعيثوا فساداً في الأراضي الواقعة شمال البلدة، والتي يمنع الأهالي من الوصول إليها وتقدر مساحتها بنحو 9000 آلاف دونم.