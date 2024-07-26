طوفان الأقصى" في اليوم الـ 295..المقاومة في غزة تتصدى للاحتلال وحرب الابادة متواصلة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ295، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وتواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في أكثر من محور في القطاع، وتقصف المستوطنات الإسرائيلية.

فيما أعلنت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، عبر سلسلة بلاغات عسكرية، تنفيذها عدة عمليات استهدفت فيها آليات الاحتلال وتجمعات جنوده في محاور القطاع، فيما دمرت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه 4" حولهما عدد من الجنود، بعبوتي "شواظ" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وتتفاقم معاناة المواطنين في ظل انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع كافة، وانعدام الوسائل والأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

واعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 39175 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 90403 مصابًا، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ295: